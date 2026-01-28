Titular de la policía en Culiacán, Sinaloa, resulta ileso tras ataque

En Culiacán, capital de Sinaloa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alejandro N, fue agredido a balazos durante un operativo de reacción ante reportes de detonaciones; el funcionario resultó ileso pese a que la unidad oficial presentó múltiples impactos de bala, confirmaron autoridades.

Los hechos ocurrieron cuando corporaciones de seguridad detectaron un vehículo cuyos ocupantes portaban armas de fuego y, al intentar evadir a la autoridad, dispararon contra las patrullas y arrojaron ponchallantas para frenar la persecución. La agresión se concentró en el sector Aeropuerto de Culiacán, donde se desplegó un operativo coordinado.

Durante el seguimiento, un elemento de la Policía Municipal resultó lesionado por esquirlas de bala; su estado de salud fue reportado como estable y sin riesgo. En el desarrollo del operativo también se registraron civiles con lesiones colaterales, tras un choque entre unidades oficiales y un vehículo particular.

La intervención concluyó con la detención de cuatro presuntos responsables, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal conforme a los procedimientos vigentes. Las diligencias continúan para esclarecer plenamente los hechos y reforzar la seguridad en Culiacán, Sinaloa, informaron instancias municipales.