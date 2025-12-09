Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 9 de Diciembre, 2025
HomeNacionalVideo: Imágenes revelan traslado de explosivos ocultos entre plátanos antes del ataque
Nacional

Video: Imágenes revelan traslado de explosivos ocultos entre plátanos antes del ataque

Imágenes muestran explosivos escondidos entre plátanos en una camioneta negra antes de estallar frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
8 diciembre, 2025
0
17

Imágenes recientes revelaron el traslado de explosivos ocultos entre cajas de plátanos dentro de una camioneta negra, momentos antes de que ocurriera la detonación frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.

El hallazgo visual confirmó que el material había sido camuflado cuidadosamente entre la carga para evitar su detección.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta se encontraba circulando en las inmediaciones de la base comunitaria poco antes del ataque, lo que ha fortalecido las líneas de investigación sobre la forma en que se introdujo el artefacto explosivo en la zona.

Las autoridades locales reforzaron la vigilancia y continúan recabando información para identificar a los responsables del traslado y la colocación de los explosivos, mientras habitantes de Coahuayana exigieron mayor seguridad ante el incremento de hechos violentos en la región.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBombardeoCoahuayanaexplosivos
Articulo anterior

Video: Oso ataca a su entrenador durante espectáculo en parque safari de ...

Siguiente articulo

Exgobernador de Chihuahua, César N, ingresa al penal del Altiplano