Video: Imágenes revelan traslado de explosivos ocultos entre plátanos antes del ataque

Imágenes recientes revelaron el traslado de explosivos ocultos entre cajas de plátanos dentro de una camioneta negra, momentos antes de que ocurriera la detonación frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.

El hallazgo visual confirmó que el material había sido camuflado cuidadosamente entre la carga para evitar su detección.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta se encontraba circulando en las inmediaciones de la base comunitaria poco antes del ataque, lo que ha fortalecido las líneas de investigación sobre la forma en que se introdujo el artefacto explosivo en la zona.

Las autoridades locales reforzaron la vigilancia y continúan recabando información para identificar a los responsables del traslado y la colocación de los explosivos, mientras habitantes de Coahuayana exigieron mayor seguridad ante el incremento de hechos violentos en la región.