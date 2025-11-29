Imágenes muestran la magnitud de la explosión en penal de Puerto Vallarta

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud de la explosión registrada en el penal de Puerto Vallarta, donde el siniestro dejó dos internos fallecidos y tres lesionados.

Las fotografías tomadas minutos después del estallido permitieron observar materiales calcinados, estructuras dañadas y la movilización inmediata de cuerpos de emergencia que ingresaron al módulo afectado del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure).

Las imágenes también mostraron una densa columna de humo elevándose desde el área de reciclaje del reclusorio, sitio donde los privados de la libertad realizaban actividades con plástico y cartón. El fuego se expandió con rapidez tras la explosión, según los primeros reportes oficiales.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen del incidente. Peritos especializados trabajaron en dictámenes para establecer si la detonación se relacionó con fallas en herramientas, manejo de sustancias inflamables o algún otro factor que pudo haber provocado la explosión dentro del Ceinjure.

Bomberos y personal de Protección Civil Municipal lograron controlar el incendio después de varios minutos de esfuerzos continuos. Su intervención evitó que las llamas avanzaran hacia otros módulos del penal, lo que impidió una tragedia de mayores dimensiones. Los tres internos lesionados fueron trasladados a hospitales locales, mientras que los cuerpos de los fallecidos quedaron bajo resguardo del SEMEFO.

Las autoridades informaron que el área dañada permaneció asegurada para permitir la realización de peritajes estructurales y descartar riesgos adicionales. Se implementó un operativo interno para resguardar a la población penitenciaria y prevenir disturbios tras la explosión.