Miércoles 21 de Enero, 2026
Los Cabos

IMDIS capacita a personal hotelero para fortalecer la inclusión en Los Cabos

La capacitación “Empresa Inclusiva y Vinculación Empresarial” busca sensibilizar al sector hotelero sobre la inclusión, la accesibilidad y el respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad.
21 enero, 2026
0
17
Capacitan a personal hotelero en inclusión de personas con discapacidad en Los Cabos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer la inclusión de personas con discapacidad y garantizar una atención respetuosa, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad (IMDIS), impartió la capacitación “Empresa Inclusiva y Vinculación Empresarial” al personal del Hotel Secrets, en San José del Cabo.

El director general del IMDIS, Fernando Altamirano Valdez, informó que esta capacitación marca el inicio de la agenda anual de trabajo del Instituto. Detalló que el enfoque principal es sensibilizar al sector privado sobre la importancia de la empatía, la accesibilidad y la atención adecuada a personas con discapacidad.

Durante el taller, el personal hotelero recibió herramientas prácticas para identificar los distintos tipos de discapacidad. También se abordaron lineamientos básicos de trato incluyente, con énfasis en la no discriminación y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Altamirano Valdez explicó que estas acciones atienden la instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, orientada a consolidar a Los Cabos como un municipio incluyente. Subrayó que la inclusión, la accesibilidad y el respeto deben ser prácticas cotidianas, tanto para la ciudadanía como para quienes visitan el destino turístico.

Con estas acciones de vinculación con el sector hotelero, el Ayuntamiento de Los Cabos avanza en la construcción de una sociedad más justa. Además, fortalece la calidad del servicio turístico y promueve espacios accesibles para todas y todos, reforzando la inclusión de personas con discapacidad en Los Cabos.

