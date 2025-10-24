Programa del IMDIS facilita inclusión laboral de personas con discapacidad en Los Cabos

Un total de 12 personas con discapacidad lograron incorporarse a empleos formales con todas las prestaciones de ley, como parte del programa de vinculación empresarial impulsado por el IMDIS en el municipio de Los Cabos. Esta acción representa un avance en materia de inclusión laboral, al fortalecer la conexión entre quienes buscan un trabajo digno y las empresas comprometidas con la diversidad.

El director del IMDIS, Fernando Altamirano Valdés, informó que el programa se centra en establecer el vínculo entre personas con discapacidad que buscan empleo y las empresas que participan en ferias laborales y otros espacios de promoción en el municipio.

“Esto nos ha funcionado bastante, en este año hemos posicionado en empleos formales alrededor de 12 muchachos y muchachas a lo largo de nuestro municipio, lo cual es muy importante porque son empleos formales ¿Qué quiere decir esto? que son empleos que tienen todas las prestaciones de ley y que tienen seguridad social, entonces, entendiendo que la carga de servicios médicos en una persona con discapacidad suele ser oneroso, ya con acceso a servicios médicos públicos como el seguro social ya te libera de una carga económica bien grande”, expresó Altamirano Valdés.

El funcionario reconoció que aún persisten barreras sociales y arquitectónicas que limitan la inclusión laboral plena del sector. No obstante, señaló que el IMDIS mantiene un acompañamiento constante con las personas con discapacidad, con el fin de garantizar entornos laborales accesibles y promover su permanencia dentro de los centros de trabajo.

Evaluaciones que fortalecen la inclusión laboral

En colaboración con el Servicio Nacional de Empleo, el instituto ha implementado las evaluaciones VALPAR, un sistema diseñado para medir las habilidades motrices e intelectuales de las personas con discapacidad, con el propósito de identificar sus capacidades laborales y facilitar su colocación en empresas acordes a su perfil.

Durante la más reciente jornada de empleo realizada en San José del Cabo, el IMDIS entregó 15 certificados VALPAR. Estos documentos permiten reconocer las habilidades de cada participante, fortaleciendo las oportunidades de inclusión laboral dentro del sector productivo local.

Altamirano Valdés subrayó que estas acciones no solo contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que también promueven una visión más equitativa del trabajo, donde la diversidad es reconocida como un valor que aporta al desarrollo económico y social del municipio.

Finalmente, el titular del IMDIS reiteró que el instituto continuará gestionando espacios de vinculación con empresas locales, para ampliar el número de beneficiarios y consolidar una cultura de inclusión laboral en Los Cabos.