IMDIS y Liga MAC se unen en Los Cabos para impulsar la inclusión

El Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad (IMDIS), encabezado por Fernando Altamirano Valdez, firmó un convenio con Liga MAC, A.C., representada por su directora ejecutiva Elva Luz Haro.

El acuerdo busca sumar esfuerzos y recursos en beneficio de las personas con discapacidad en el municipio, garantizando servicios de calidad y fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Durante la firma, Altamirano Valdez subrayó la relevancia de generar alianzas estratégicas que fortalezcan la atención integral:

“Este convenio representa un paso importante para consolidar programas que impacten de manera positiva en la vida de las y los ciudadanos con discapacidad”.

Lee más: Celebran en Los Cabos el Día Nacional del Arquitecto con conferencias magistrales

El titular del IMDIS también reconoció el respaldo institucional del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, y reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para construir un municipio más justo y con mayores oportunidades para todas y todos.