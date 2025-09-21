IMDIS Los Cabos impulsa accesibilidad total en el sector turístico

Los Cabos, Baja California Sur.– El Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad (IMDIS) impulsa su programa Accesibilidad Total. La meta es clara: crear espacios incluyentes y abiertos para todas las personas.

Presentación en Hotel Marquis

En esta ocasión, el director general Fernando Altamirano Valdez presentó un diagnóstico de accesibilidad al personal del Hotel Marquis Los Cabos. La evaluación se centró en detectar puntos de mejora en la infraestructura. Con base en ajustes razonables, se ofrecieron herramientas para garantizar instalaciones más seguras y accesibles.

Conciencia y compromiso

El titular del IMDIS Los Cabos explicó que el programa busca sensibilizar a empresas, instituciones y dependencias públicas. La idea es acompañarlos para que adapten sus espacios de forma sencilla y práctica.

“Este diagnóstico es totalmente gratuito y tiene un carácter amigable. No se trata de sancionar ni multar, sino de generar conciencia entre empresarios y responsables de inmuebles. Con voluntad y compromiso podemos lograr un municipio realmente incluyente”, señaló Altamirano Valdez.

Empresas que se suman

Con esta acción, ya son dos las compañías del sector turístico que participan en el programa Accesibilidad Total. Ambas refuerzan su compromiso con la inclusión social y la atención a todas las personas.

El IMDIS Los Cabos invitó a más negocios a unirse. El objetivo es que el municipio avance como un destino turístico responsable, incluyente y accesible para todos.