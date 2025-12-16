IMDIS vigilará que nuevas obras y calles en Los Cabos cumplan con criterios de accesibilidad

El Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad (IMDIS) de Los Cabos informó que supervisará y dará acompañamiento a las direcciones de Desarrollo Urbano, Planeación y Obras Públicas, a fin de garantizar que todas las obras y vialidades nuevas que se desarrollen durante la actual administración municipal cuenten con criterios de accesibilidad e inclusión.

El director del IMDIS, Fernando Altamirano Valdéz, explicó que esta labor de supervisión responde a la instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez, orientada a que los nuevos proyectos de infraestructura municipal se apeguen a las normas técnicas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Detalló que dichas normas, contenidas en el Manual de Calles de la SEDATU, establecen los elementos que deben integrar las vialidades para garantizar movilidad peatonal, accesibilidad universal y seguridad, priorizando el desplazamiento de las personas sobre el uso del automóvil.

“Puedo garantizar que todas las obras nuevas, por ejemplo, las calles nuevas que se empiezan a generar a partir de esta administración van a estar basadas en las normas técnicas de la SEDATU, que es un manual de calles donde te dice cuáles son los elementos que debe tener una calle para hacerla accesible y con movilidad peatonal, porque hay que recordar que somos primero peatones antes que automovilistas y es importante que tengamos estos elementos para poder recorrer nuestra ciudad de manera libre, segura y recrearnos en ella”, señaló.

Altamirano Valdéz indicó que el IMDIS mantiene comunicación permanente con las áreas involucradas en la planeación y ejecución de obra pública, con el objetivo de verificar que los proyectos nuevos incorporen desde su diseño criterios de accesibilidad para personas con discapacidad y otros sectores de la población.

Agregó que, si bien aún existen retos en materia de infraestructura urbana, el municipio trabaja en la construcción de entornos más accesibles e incluyentes a partir de la implementación de estos lineamientos en las nuevas obras.