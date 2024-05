Imelda Montaño propone medidas contra la violencia de género en Baja California Sur

Imelda Montaño, candidata a diputada local por el distrito 1 mediante la coalición “Juntos por BCS”, resaltó en una entrevista con CPS Noticias la necesidad de legislar para establecer políticas públicas con perspectiva de género. Su objetivo es abordar el creciente aumento de la violencia contra la mujer en el estado de Baja California Sur.

El delito de violencia familiar ha experimentado un aumento desde el inicio del confinamiento debido a la pandemia de COVID-19, según datos oficiales. Comparando la incidencia del primer trimestre de 2023 con la del 2024, se observa un aumento del 13.2% en las denuncias presentadas ante las autoridades. Sin embargo, al analizar las llamadas recibidas al número de emergencia 911, se destaca que menos de la mitad de los casos llegan a ser conocidos por las autoridades.

Ante el cuestionamiento sobre la violencia contra la mujer en Los Cabos, la candidata a diputación local del distrito 1 por la coalición “Juntos x BCS”, Imelda Montaño, destacó la multiculturización del municipio como una característica particular que influye en las condiciones sociales y contribuye a la violencia. Además, señaló la falta de acciones por parte del estado para garantizar la seguridad de las víctimas de este delito.

“La pandemia a nivel internacional fue señalada como un incremento magnánimo de violencia en contra de las mujeres porque siempre hemos tenido detectado que el mayor violentador de las mujeres es su pareja, entonces al estar en confinamiento y en pseudo convivencia diaria, este tipo de violencia tanto la física y psicológica se incrementó en números estratosféricos, y por ende en la peculiaridad de Los Cabos, muchísimo más. Cuando tenemos también un estado que no salvaguarda y no crea políticas públicas con perspectiva de género para más del 50% de la población, pues yo creo que estamos equivocando ahí las formas de cómo tenemos que legislar desde este punto de vista donde me encuentro como legisladora y que yo lo vi en los institutos de las mujeres”, expresó Imelda Montaño, candidata a diputación local dtto 1 por la coalición “Juntos x BCS”.