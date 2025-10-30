Mujeres de La Paz impulsan la detección temprana del cáncer de mama con encuentro solidario

En el marco de las actividades del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el Ayuntamiento de La Paz, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), organizó un encuentro enfocado en la prevención y el autocuidado bajo el lema “Octubre Rosa: cuídate, date una mano”.

El evento reunió a un grupo de mujeres que compartieron sus experiencias como sobrevivientes de cáncer de mama. Sus testimonios fueron un llamado a la reflexión sobre la importancia de detectar a tiempo este padecimiento y a no postergar las revisiones médicas.

La jornada buscaba impulsar el autocuidado y la prevención del cáncer de mama

Durante la jornada, se contó con la participación de integrantes de los colectivos Grupo Reto y Onco Reto, organizaciones que brindan acompañamiento a mujeres diagnosticadas con cáncer.

Las representantes de ambos grupos compartieron datos relevantes sobre el incremento de casos en la entidad, además de exponer estrategias para enfrentar la enfermedad desde un enfoque físico, emocional y social.

Las asistentes coincidieron en que la autoexploración mamaria, los estudios clínicos regulares y las visitas médicas oportunas son acciones fundamentales para reducir los riesgos.

También subrayaron la necesidad de difundir información preventiva entre familiares, amigas y comunidades, con el fin de generar una cultura de salud más activa.

De acuerdo con datos del sector médico, al menos una de cada ocho mujeres podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, cifra que ha superado con creces la incidencia del cáncer cérvico uterino.

Por ello, el encuentro se convirtió en un espacio de diálogo, aprendizaje y motivación para fortalecer la conciencia social sobre el tema.

LEE MÁS: Gobernador Víctor Castro celebra acuerdo que frena aranceles y llama a la colaboración entre México y Estados Unidos

Al cierre de la actividad, las participantes refrendaron su compromiso de continuar compartiendo su experiencia y los conocimientos adquiridos, como un gesto de solidaridad y empatía hacia otras mujeres que enfrentan la misma situación.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de La Paz busca consolidar una red comunitaria de apoyo y prevención, promoviendo el bienestar integral de las mujeres paceñas y contribuyendo a una sociedad más informada y sensible frente al cáncer de mama.