IMM impulsa el empoderamiento de mujeres paceñas con educación, empleo y acciones contra la violencia

Con el objetivo de avanzar en la igualdad sustantiva y ampliar las oportunidades para las mujeres en La Paz, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) desplegó durante este 2025 una serie de programas estratégicos enfocados en el desarrollo académico, laboral y social de las mujeres paceñas.

La coordinadora de Perspectiva de Género del IMM, Irene Talavera Martínez, informó que uno de los principales esfuerzos fue el Programa Madres Estudiantes, mediante el cual se brindó apoyo a 125 mujeres que combinan la maternidad con su formación académica.

Como parte de los apoyos se les brindaron herramientas y recursos económicos para evitar la deserción escolar y fortalecer su desarrollo personal.

En el ámbito de la autonomía económica, el Programa Mujeres en Oficios permitió que 27 mujeres participaran en talleres y pláticas de capacitación orientadas al emprendimiento y al aprendizaje de actividades tradicionalmente masculinizadas, como el Taller de Tablaroca, ampliando así sus posibilidades de inserción laboral.

De manera paralela, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, el IMM organizó diversas actividades comunitarias que incluyeron la entrega de insumos de amadrinamiento para mujeres privadas de la libertad, diálogos intergeneracionales, funciones de cine y espacios de convivencia, con el fin de sensibilizar a la población y reforzar la prevención de la violencia.

Asimismo, se impartieron capacitaciones en perspectiva de género dirigidas a distintos sectores, incluidas empresas turísticas, abordando temas como derechos humanos, prevención de la violencia y políticas de equidad, con el propósito de extender estas prácticas a los entornos laborales.

Talavera Martínez subrayó que estas acciones han permitido generar avances concretos en la promoción de la igualdad de género y en la creación de oportunidades reales para las mujeres, reiterando que estas políticas responden al compromiso de la alcaldesa Milena Quiroga con una inclusión efectiva y una equidad que se refleje en la vida cotidiana de las paceñas.

