IMSS-Bienestar centraliza el abasto de medicamentos en hospitales de SLP tras federalización

La transición del sistema de salud estatal hacia el modelo federal IMSS-Bienestar implica que la provisión de medicamentos e insumos en hospitales y clínicas del estado esté ahora bajo la administración de este programa federal.

Así lo confirmó Leticia Gómez Ordaz, secretaria de Salud de San Luis Potosí, quien explicó que esta reestructuración significa que el Gobierno del Estado ya no gestiona directamente estos procesos logísticos, sino que han sido transferidos al nivel federal.

Desde el año pasado, los servicios hospitalarios del estado potosino están bajo responsabilidad del IMSS-Bienestar, organismo que concentra ahora las funciones de compra, almacenamiento y distribución de medicinas e insumos en las cuatro regiones sanitarias de la entidad.

El proceso de transición ha sido gradual, con avances significativos en la regularización del suministro de medicamentos, especialmente a través del uso de un almacén central federal que distribuye medicamentos de acuerdo con las necesidades específicas de cada unidad médica.

Gómez Ordaz subrayó que parte esencial de este nuevo modelo es el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria potosina.

Puso como ejemplo la concreción del hospital de Rioverde y la planificación de nuevas unidades en zonas como Ciudad Valles, esfuerzos que buscan equilibrar la atención médica en el estado.

La Secretaría de Salud estatal redefinió sus funciones hacia la prevención y la promoción de la salud, con estrategias como campañas de vacunación, programas contra la obesidad infantil en escuelas, promoción de la actividad física y acciones en salud reproductiva.

Asimismo, se mantienen mesas de trabajo permanentes con autoridades federales y representantes del sector salud para supervisar el funcionamiento del modelo IMSS-Bienestar y atender incidencias en tiempo real.

Autoridades estatales aseguran que la transición no ha perjudicado la formación de pasantes ni la labor del personal médico, resaltando la coordinación intergubernamental como un eje fundamental para garantizar que la población potosina tenga acceso oportuno a medicamentos y servicios médicos.

Aunque el nuevo modelo busca asegurar la disponibilidad de medicinas, informes de medios nacionales han señalado que persisten retos administrativos y de abasto en algunas unidades, como el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto“.

En dicho hospital el suministro de medicamentos para casos externos aún enfrenta dificultades por temas de gestión interna, catalogados por autoridades federales como “una asignatura pendiente”.

Este contexto plantea un desafío adicional en la consolidación del modelo de salud federal en San Luis Potosí, donde la mejora en la cadena de suministro y la satisfacción de la demanda de medicamentos serán factores clave para medir el éxito de la transición hacia IMSS-Bienestar.

Recibe más noticias en tu WhatsApp: REGÍSTRATE AQUÍ