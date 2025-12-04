video: camioneta embiste a camión de bomberos que acudía a emergencia en Tulancingo

Una grave imprudencia ocurrió en Tulancingo, Hidalgo, cuando una camioneta particular embistió a un camión de bomberos que se dirigía a atender una emergencia. El incidente, captado por testigos, provocó alarma entre los vecinos de la zona debido al riesgo que representó tanto para los elementos de rescate como para los ocupantes del vehículo particular.

De acuerdo con versiones preliminares, el camión de bomberos circulaba con sirenas y luces activadas, como marca el protocolo para responder a una llamada urgente, cuando la camioneta ignoró el paso preferente y terminó impactándolo de costado.

Bomberos afectados en plena labor

El choque ocasionó daños visibles a la unidad de emergencias, obligando a los rescatistas a detener su trayecto y solicitar apoyo adicional para continuar con el servicio originalmente asignado. Aunque no se reportaron lesionados de gravedad, algunos bomberos fueron revisados por paramédicos debido al fuerte golpe.

Autoridades investigan la responsabilidad

La Dirección de Seguridad Vial de Tulancingo informó que el percance será analizado para determinar si el conductor de la camioneta incurrió en imprudencia o falta de precaución, ya que los vehículos de emergencia tienen prioridad de paso cuando se encuentran en servicio activo.

Testigos señalaron que la camioneta habría intentado ganar el paso, una maniobra que pudo derivar en una tragedia mayor.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para ceder el paso a ambulancias, patrullas y camiones de bomberos, ya que cualquier retraso o accidente puede poner en riesgo la vida de terceros