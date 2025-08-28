Impresionante tormenta eléctrica ilumina el cielo de Los Cabos

Una impresionante tormenta eléctrica sorprendió la tarde de este jueves en la zona norte del municipio de Los Cabos, donde habitantes de Cabo del Este, Miraflores, Santiago y San José del Cabo captaron en fotos y videos la caída de múltiples rayos que iluminaron el cielo.

Las imágenes compartidas muestran descargas que, en algunos casos, se observaron muy cerca de áreas habitadas. Incluso en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, las descargas llamaron la atención de viajeros y trabajadores. Hasta el momento no se han reportado incidentes graves.

El llamado de las autoridades es a extremar precauciones y evitar actividades al aire libre mientras persistan estas condiciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para las próximas horas en Baja California Sur se pronostican lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas. También se esperan posibles encharcamientos, deslaves e incremento en los niveles de arroyos.

El reporte incluye rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje elevado en la costa occidental de la península.

La Coordinación de Protección Civil de Los Cabos recordó a la población que no es seguro resguardarse bajo árboles ni estructuras metálicas. Además, pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.