Imprudencia y alcohol, detrás de la mayoría de accidentes viales en Los Cabos

El municipio de Los Cabos encabeza la lista estatal en cuanto a muertes y lesiones provocadas por accidentes de tránsito, según datos oficiales. Esta situación mantiene en alerta al Departamento de Bomberos de San José del Cabo, ya que el 70% de los servicios que atienden están relacionados con este tipo de incidentes.

Durante el primer semestre del año, se han registrado 23 personas fallecidas y 139 lesionadas por accidentes viales en el municipio. Con estas cifras, Los Cabos supera al resto de los municipios de Baja California Sur, convirtiéndose en el principal foco rojo de la entidad.

El comandante del cuerpo de bomberos, Omar Barreras Núñez, advirtió que los accidentes siguen en aumento. Señaló que la imprudencia al volante es una de las principales causas, provocando desde daños materiales hasta pérdidas humanas irreparables.

“Los accidentes comunes que vemos a diario en el municipio son por distracciones al volante, como el uso del teléfono celular o la falta de pericia. También atendemos accidentes menores por alcance. Pero los más graves, donde hay personas lesionadas o fallecidas, están relacionados con el alcohol, el uso de sustancias tóxicas o el exceso de velocidad”, explicó Barreras Núñez.

Por su parte, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) informó que, en lo que va del año, se han registrado 2,800 accidentes automovilísticos en los cinco municipios del estado. Ante este panorama, autoridades estatales y municipales han comenzado a implementar estrategias de concientización vial con el fin de reducir estas cifras.

