Impuestos al alcohol y bebidas azucaradas son demasiado bajos y elevan riesgos sanitarios, advierte la OMS

La Organización Mundial de la Salud señaló en dos nuevos informes que los gravámenes fiscales sobre el alcohol y las bebidas con alto contenido de azúcar representan.

En promedio, menos del 15% del precio total de estos productos en la mayoría de los países, lo que los mantiene demasiado asequibles y contribuye al aumento de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, cardiopatías y cáncer.

La OMS advirtió que los actuales impuestos sobre el alcohol y las bebidas azucaradas se encuentran “muy por debajo” de los niveles necesarios para influir en los hábitos de consumo y reducir las cargas de enfermedad prevenibles, de acuerdo con dos informes publicados este martes.

Según los datos presentados, las tasas sobre bebidas azucaradas apenas promedian alrededor del 2% del precio de venta, y muchas veces solo aplican a un subconjunto de estos productos.

En el caso del alcohol, aunque los gravámenes son mayores —aproximadamente 14% para la cerveza y 22.5% para los licores— siguen siendo bajos si se comparan con las recomendaciones de salud pública.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, enfatizó que estos impuestos están mal diseñados, rara vez se ajustan con la inflación y no se alinean con objetivos sanitarios, lo que ha permitido que bebidas nocivas sigan siendo accesibles para grandes segmentos de la población.

“El alcohol y las bebidas azucaradas se han vuelto más asequibles, mientras las enfermedades y lesiones asociadas a su consumo siguen aumentando la presión sobre los sistemas de salud, las familias y los presupuestos públicos”, alertó el funcionario.

Además, los informes subrayan que incluso productos como el vino están exentos de impuestos especiales en al menos 25 países, principalmente en Europa, a pesar de los claros riesgos asociados a su consumo.

Consecuencias para la salud y políticas fiscales

La OMS sostiene que impuestos más altos y mejor diseñados son herramientas poderosas en la lucha contra condiciones como la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer y lesiones relacionadas con el alcohol.

Países como Filipinas, Lituania y el Reino Unido han sido citados como ejemplos donde políticas fiscales más estrictas han ayudado a disminuir el consumo nocivo y ofrecer más recursos para la atención sanitaria.

Además, este enfoque fiscal podría generar ingresos sustanciales para los sistemas de salud, especialmente en un contexto global donde el financiamiento público enfrenta crecientes retos por la presión de enfermedades crónicas.

La OMS instó a los gobiernos a revisar y aumentar gradualmente los impuestos saludables, como parte de un paquete integral de políticas públicas que incluya educación, etiquetado claro y campañas de concienciación sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol y azúcares añadidos.

En suma, la advertencia de la OMS destaca que sin una reforma sustancial en los sistemas fiscales que graven de forma efectiva el alcohol y las bebidas azucaradas, los avances en salud pública seguirán limitados, y el impacto negativo sobre la calidad de vida y las economías nacionales continuará creciendo.

