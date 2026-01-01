Desde hoy, pagarás estos nuevos impuestos en México

La llegada de 2026 trae consigo cambios significativos en el sistema tributario mexicano, con ajustes a diversos impuestos, mayores fiscalizaciones y modificaciones que tendrán impacto directo e indirecto en bolsillos de consumidores y empresas, según el análisis del Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso.

Entre los principales impuestos en 2026 destaca el incremento en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas saborizadas, que prácticamente se duplicará, afectando refrescos, jugos industrializados y bebidas con azúcares añadidos. También se amplía el alcance del IEPS a bebidas light y otras con edulcorantes.

El paquete de impuestos aprobado contempla ajustes adicionales en tasas tanto del IEPS como del Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el objetivo declarado de fortalecer la recaudación para financiar programas sociales y gasto público sin crear tributos nuevos de alcance general.

Asimismo, la propuesta fiscal de cara a 2026 incluye el aumento de retenciones sobre rendimientos financieros y mayores facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fiscalizar operaciones, especialmente a través de mecanismos digitales como comprobantes fiscales digitales y el reporte en tiempo real de plataformas digitales que han quedado fuera del esquema de recaudación tradicional.

Lee más: Alertan por fraudes telefónicos de falsos funcionarios del SAT

El impacto de estos impuestos se reflejaría en una carga fiscal más alta en bienes de consumo diario y en ingresos de trabajadores y pequeños contribuyentes, de acuerdo con proyecciones externas que estiman que cada mexicano pagará cientos de pesos más al año por concepto de tributos.

Lee más: SAT descarta hackeo tras difusión de supuesta filtración de facturas

Expertos señalan que, aunque el Gobierno insiste en que el foco está en mejorar el cumplimiento y la eficiencia de la recaudación sin imponer nuevos impuestos generalizados, los ajustes previstos podrían traducirse en presiones inflacionarias si los costos adicionales se trasladan al consumidor final.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.