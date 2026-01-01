Desde hoy, pagarás estos nuevos impuestos en México
La llegada de 2026 trae consigo cambios significativos en el sistema tributario mexicano, con ajustes a diversos impuestos, mayores fiscalizaciones y modificaciones que tendrán impacto directo e indirecto en bolsillos de consumidores y empresas, según el análisis del Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso.
Entre los principales impuestos en 2026 destaca el incremento en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas saborizadas, que prácticamente se duplicará, afectando refrescos, jugos industrializados y bebidas con azúcares añadidos. También se amplía el alcance del IEPS a bebidas light y otras con edulcorantes.
El paquete de impuestos aprobado contempla ajustes adicionales en tasas tanto del IEPS como del Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el objetivo declarado de fortalecer la recaudación para financiar programas sociales y gasto público sin crear tributos nuevos de alcance general.
Asimismo, la propuesta fiscal de cara a 2026 incluye el aumento de retenciones sobre rendimientos financieros y mayores facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fiscalizar operaciones, especialmente a través de mecanismos digitales como comprobantes fiscales digitales y el reporte en tiempo real de plataformas digitales que han quedado fuera del esquema de recaudación tradicional.
El impacto de estos impuestos se reflejaría en una carga fiscal más alta en bienes de consumo diario y en ingresos de trabajadores y pequeños contribuyentes, de acuerdo con proyecciones externas que estiman que cada mexicano pagará cientos de pesos más al año por concepto de tributos.
Expertos señalan que, aunque el Gobierno insiste en que el foco está en mejorar el cumplimiento y la eficiencia de la recaudación sin imponer nuevos impuestos generalizados, los ajustes previstos podrían traducirse en presiones inflacionarias si los costos adicionales se trasladan al consumidor final.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.