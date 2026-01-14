¿Cómo pagar impuestos a meses sin intereses? CDMX lanza plan para Predial y Tenencia

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México anunció que los contribuyentes podrán liquidar sus impuestos anuales mediante el esquema de meses sin intereses. Esta medida busca incentivar la recaudación temprana y ofrecer un alivio económico a las familias tras los gastos decembrinos.

A través de la campaña “Si pagas antes, pagas menos”, que contempla descuentos por pago anticipado, facilidades digitales y una extensa red de puntos físicos para que los contribuyentes puedan cumplir sin afectar sus finanzas.

Los beneficios aplican principalmente para el pago del Impuesto Predial y la Tenencia Vehicular, siempre que se realicen a través de las instituciones bancarias participantes y las plataformas digitales oficiales del gobierno capitalino. Para acceder a los meses sin intereses, los ciudadanos deben contar con tarjetas de crédito de bancos seleccionados, los cuales ofrecen plazos que van desde los 3 hasta los 12 meses.

Además, el gobierno mantiene vigente el descuento por “pago anticipado” del Predial, que es del 8% si se liquida en enero y del 5% durante el mes de febrero. En el caso de la Tenencia, se otorgará el 100% de subsidio a quienes cubran únicamente el refrendo, siempre y cuando el valor del vehículo no exceda los 250 mil pesos y se encuentren al corriente con sus obligaciones fiscales.

El proceso para el pago de estos impuestos puede realizarse en los más de 8 mil puntos de recaudación auxiliares, que incluyen sucursales bancarias, tiendas de autoservicio y los Kioscos de la Tesorería. No obstante, las autoridades recomiendan utilizar la aplicación móvil “App CDMX” o el portal oficial de la Secretaría de Finanzas para evitar filas y asegurar que la promoción de meses sin intereses se aplique de forma automática al momento de ingresar los datos bancarios.

La implementación de facilidades para el pago de impuestos mediante crédito bancario responde a una estrategia de modernización administrativa que ha crecido en la Zona Metropolitana del Valle de México. Según datos de la Tesorería de la CDMX, el uso de tarjetas de crédito para cumplir con las obligaciones fiscales aumentó un 15% el año pasado, lo que permite al gobierno obtener liquidez inmediata mientras el ciudadano difiere su gasto.

