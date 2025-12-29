Impulsa DIF Los Cabos desarrollo educativo y social de mujeres beneficiarias de PAMAR

Clausura de curso integral en Los Cabos

Los Cabos, BCS.– Con el objetivo de fortalecer el desarrollo personal, social y educativo de mujeres en situación de vulnerabilidad, la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, encabezó la clausura de un curso integral dirigido a cinco beneficiarias del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), coordinado por Isela Chaidez.

Educación como herramienta de transformación

Durante este proceso formativo, las participantes cursaron Secundaria Abierta, bajo la asesoría educativa de José Alfredo Álvarez, quien brindó acompañamiento académico y motivación constante.

El objetivo fue impulsar a las mujeres a continuar su preparación como una herramienta fundamental para mejorar sus oportunidades de vida.

En su mensaje, Sol Delgado felicitó a las participantes por su esfuerzo y dedicación, reconociendo su compromiso por superarse y reiterando que la educación es un pilar esencial para el empoderamiento y la transformación social.

Trabajo coordinado por la igualdad

En el acto estuvieron presentes:

Karla Mariana Meléndez Pérez , presidenta de AMMJE Los Cabos.

, presidenta de AMMJE Los Cabos. Sandra Agudelo .

. Frida Salgado , del Centro de Justicia para las Mujeres BCS.

, del Centro de Justicia para las Mujeres BCS. Rosio Guevara, procuradora del DIF Los Cabos.

Todas reafirmaron su disposición de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar la igualdad de oportunidades y el bienestar de las mujeres del municipio.

Compromiso del DIF Los Cabos

El DIF Los Cabos promueve programas que fortalecen la educación, la inclusión y el desarrollo integral, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y con mayores oportunidades para todas.

Educación y empoderamiento femenino

La clausura del curso integral del programa PAMAR refleja el compromiso del DIF Los Cabos con el empoderamiento de las mujeres.

La educación se convierte en un motor de cambio que abre puertas y fortalece la participación social, reafirmando que el bienestar comunitario comienza con la igualdad de oportunidades.

