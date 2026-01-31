Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 31 de Enero, 2026
HomeLos CabosImpulsan capacitación y autonomía económica de mujeres en Centros de Desarrollo de Los Cabos
Los Cabos

Impulsan capacitación y autonomía económica de mujeres en Centros de Desarrollo de Los Cabos

Cursos de estilismo, confección, piñatas e inglés básico buscan generar oportunidades productivas y emprendimiento para mujeres en Los Cabos.
31 enero, 2026
0
11
Ayuntamiento de Los Cabos impulsa capacitación y autonomía económica de mujeres

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Como parte de las políticas públicas del Ayuntamiento de Los Cabos, se dio inicio a cursos y talleres en distintos Centros de Desarrollo del municipio, con el objetivo de fortalecer la capacitación de mujeres y promover su autonomía económica.

El arranque de actividades tuvo lugar en el Centro de Desarrollo de la colonia Vista Hermosa, en San José del Cabo, donde acudió el director municipal de Inversiones y Programas Federales y Estatales, Tadeo Ramírez García, en representación del director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña.
Estuvo acompañado por la encargada del despacho del Instituto de las Mujeres, Araceli García Rico, así como por personal de la Coordinación de Centros de Desarrollo.

Al respecto, Tadeo Ramírez García informó que de manera simultánea comenzaron cursos en Centros de Desarrollo de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
Entre las actividades se encuentran talleres de aplicación de uñas acrílicas, corte y confección, estilismo, elaboración de piñatas y clases de inglés básico.

“El objetivo es brindar herramientas prácticas para que las y los participantes se capaciten y, en muchos casos, puedan iniciar un emprendimiento propio”, expresó el funcionario municipal.

Destacó que la coordinación con el Instituto de las Mujeres es clave, ya que cerca del 90% de las personas beneficiarias son mujeres, lo que permite avanzar en su autonomía económica y generar alternativas para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, señaló que personal del Instituto de las Mujeres continuará promoviendo cursos y talleres enfocados en el aprendizaje, el empoderamiento y el desarrollo de capacidades productivas.

Para concluir, Ramírez García reiteró que la encomienda del presidente municipal Christian Agúndez Gómez es trabajar de manera coordinada para generar espacios de igualdad y garantizar las mismas oportunidades para todas y todos en Los Cabos.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Violencia en Pénjamo: Ataque armado en bar deja dos muertos y dos ...

Siguiente articulo

Caza Baches refuerza seguridad vial en Santa Rosa