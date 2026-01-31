Impulsan capacitación y autonomía económica de mujeres en Centros de Desarrollo de Los Cabos

Como parte de las políticas públicas del Ayuntamiento de Los Cabos, se dio inicio a cursos y talleres en distintos Centros de Desarrollo del municipio, con el objetivo de fortalecer la capacitación de mujeres y promover su autonomía económica.

El arranque de actividades tuvo lugar en el Centro de Desarrollo de la colonia Vista Hermosa, en San José del Cabo, donde acudió el director municipal de Inversiones y Programas Federales y Estatales, Tadeo Ramírez García, en representación del director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña.

Estuvo acompañado por la encargada del despacho del Instituto de las Mujeres, Araceli García Rico, así como por personal de la Coordinación de Centros de Desarrollo.

Al respecto, Tadeo Ramírez García informó que de manera simultánea comenzaron cursos en Centros de Desarrollo de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Entre las actividades se encuentran talleres de aplicación de uñas acrílicas, corte y confección, estilismo, elaboración de piñatas y clases de inglés básico.

“El objetivo es brindar herramientas prácticas para que las y los participantes se capaciten y, en muchos casos, puedan iniciar un emprendimiento propio”, expresó el funcionario municipal.

Destacó que la coordinación con el Instituto de las Mujeres es clave, ya que cerca del 90% de las personas beneficiarias son mujeres, lo que permite avanzar en su autonomía económica y generar alternativas para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, señaló que personal del Instituto de las Mujeres continuará promoviendo cursos y talleres enfocados en el aprendizaje, el empoderamiento y el desarrollo de capacidades productivas.

Para concluir, Ramírez García reiteró que la encomienda del presidente municipal Christian Agúndez Gómez es trabajar de manera coordinada para generar espacios de igualdad y garantizar las mismas oportunidades para todas y todos en Los Cabos.

