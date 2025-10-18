Impulsan el consumo local con productos hechos en Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer la economía local y ampliar las oportunidades de venta, artesanos y productores de Los Cabos participan en iniciativas para consolidar su presencia en ferias, hoteles y cadenas comerciales. Estas acciones buscan abrir espacios donde puedan exhibir y comercializar sus productos, promoviendo así el consumo local.

Actualmente, el municipio cuenta con un padrón de más de 200 artesanos y emprendedores locales , a quienes se les brinda acompañamiento para formalizar sus marcas, mejorar su identidad comercial y acceder a puntos de venta estratégicos que incrementan sus ingresos.

Desde marzo de este año, las autoridades municipales trabajan para incorporar a más productores locales en estos programas, con el objetivo de que su trabajo tenga mayor visibilidad y rentabilidad.

El consumo local fortalece a emprendedores y productores

En entrevista, José Samuel Cisneros Peruyero, encargado de despacho de la Dirección de Vinculación y Fomento de Empresas, explicó:

“Estamos trabajando para darles certeza jurídica a todos nuestros artesanos y productores del municipio, ¿qué es lo que pretendemos? que todos ellos acceder por medio de la dirección a poder generar su marca y su logotipo. Nosotros le estamos ayudando en los costos que esto origina, ya que ellos son dueños de lo que producen”.

Cisneros Peruyero indicó que los productos locales han comenzado a ganar terreno en eventos turísticos y comerciales, como el Tianguis Turístico de Baja California, donde los artesanos y productores mostraron la calidad de sus creaciones.

El funcionario también resaltó los acercamientos con cadenas comerciales para integrar los productos de los emprendedores locales en sus tiendas:

“Hemos tenido acercamiento con cadenas comerciales como OXXO o Walmart para poder introducir sus productos a estas cadenas, pero sobre todas las cosas, lo que pretendemos es que también lo que consuma el turismo sea creado en el municipio de Los Cabos, entonces estamos buscando la manera en poder hacer ese vínculo para que todos nuestros artesanos y productores se vean beneficiados estando dentro de las cadenas hoteleras del mismo municipio”.

El impulso a los artesanos y productores locales representa una oportunidad para diversificar la economía del municipio y fortalecer la identidad de Los Cabos, ofreciendo al turismo productos que reflejan la cultura, creatividad y raíces de la región.

Con estas estrategias, Los Cabos apuesta a que el consumo local se convierta en un motor económico sostenible, beneficiando tanto a productores como a la comunidad y visitantes.