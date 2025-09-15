Diputada Guadalupe Vázquez impulsa derecho a la salud mental en la Constitución de BCS
La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, representante de Morena en la XVII Legislatura de Baja California Sur, presenta una iniciativa para reformar la Constitución estatal. Su propuesta busca garantizar el derecho a la salud mental en Baja California Sur mediante políticas públicas con recursos suficientes para la prevención y atención inmediata de trastornos psicológicos.
Esta reforma busca establecer en la Constitución el acceso universal a servicios de salud mental, reconociendo su importancia para el bienestar social y la calidad de vida de los sudcalifornianos. Además, pretende prevenir el suicidio, un problema que afecta a miles de familias en la entidad.
“Debemos implementar acciones para prevenir y tratar el suicidio, que impacta directamente a las familias de Baja California Sur”, afirmó la diputada Guadalupe Vázquez.
La iniciativa modifica el artículo 13 de la Constitución de BCS, estableciendo que “todos los habitantes tienen derecho a la protección de la salud física y mental, al bienestar y a la seguridad individual y social”.
Entre 2020 y 2023, Baja California Sur reportó 329 suicidios, con una tasa de 8.1 casos por cada 100 mil habitantes. Los más afectados son hombres y jóvenes entre 20 y 39 años. La tasa de suicidio en BCS supera a la de estados como Estado de México, Jalisco y Nuevo León, colocándose en el lugar 13 a nivel nacional.
