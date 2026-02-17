Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 17 de Febrero, 2026
Los Cabos

Autoridades y comerciantes impulsan mejoras en limpieza, orden y seguridad del Tianguis Las Palmas

Autoridades de Los Cabos y locatarios del Tianguis Las Palmas acordaron acciones para reforzar la limpieza, el orden y la seguridad, además de proyectos de infraestructura en la zona.
17 febrero, 2026
Tianguis Las Palmas: Acuerdan mejorar limpieza, orden y seguridad

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Autoridades del XV Ayuntamiento de Los Cabos sostuvieron una mesa de trabajo con dirigentes del Tianguis Las Palmas para fortalecer las condiciones de limpieza , orden y seguridad en este espacio de comercio popular.

El encuentro fue encabezado por el secretario general, Alberto Rentería Santana , quien refrendó la política de diálogo permanente con las y los comerciantes. Durante la reunión, se destacó la disposición del sector para colaborar con la autoridad municipal y mejorar la limpieza , el orden y la seguridad del tianguis.

Como parte de los acuerdos, se promueve que los días lunes la Dirección de Servicios Públicos realizará el levantamiento puntual de residuos, con el objetivo de reforzar la limpieza del área y mantener condiciones adecuadas para comerciantes y visitantes.

Asimismo, por instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez , se proyectan acciones de infraestructura en el Tianguis Las Palmas , entre ellas la construcción de una plancha de piso y la pavimentación de una calle aledaña. Estas obras buscan brindar mayor orden , seguridad y comodidad a quienes realizan actividades comerciales y la ciudadanía que acude al lugar.

El acercamiento permitió definir una agenda de trabajo permanente para atender de forma directa las necesidades del sector, garantizando que los servicios y proyectos respondan a la realidad del espacio y contribuyan al fortalecimiento de la economía local.

Al concluir la reunión, autoridades y representantes del tianguis acordaron dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos, con el propósito de consolidar espacios de comercio dignos, funcionales y con mejores condiciones de limpieza , orden y seguridad para la comunidad.

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

