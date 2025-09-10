Diputado Venustiano Pérez impulsa solución vial frente a la UABCS

El diputado Venustiano Pérez Sánchez, integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena, presentó un punto de acuerdo para atender la problemática vial en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

El legislador advirtió que el Boulevard Forjadores, frente a la entrada principal de la universidad, presenta un flujo constante de vehículos, lo que pone en riesgo a estudiantes, docentes y población en general, especialmente durante horarios de entrada y salida.

Señaló que además de automóviles particulares, por la zona circulan camiones, transporte público y unidades de carga pesada, lo que agrava el caos vial y aumenta el riesgo de accidentes.

Ante ello, propuso exhortar a la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, al XVIII Ayuntamiento de La Paz y al Rector de la UABCS para instalar una mesa de trabajo conjunta.

El objetivo será evaluar la viabilidad de habilitar accesos alternos hacia la universidad, utilizando calles como Avenida Universidad o cualquier otra ruta que determinen los estudios técnicos.

Pérez Sánchez recordó que esta propuesta se basa en el derecho humano a la movilidad segura, establecido en el Artículo 4° de la Constitución Federal y en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Baja California Sur, que obliga a las autoridades a garantizar un desplazamiento seguro, accesible y eficiente.

Finalmente, reiteró su compromiso como legislador para gestionar propuestas que protejan la integridad de la ciudadanía y contribuyan a una movilidad urbana más segura y funcional.

