La Paz celebra la clausura del programa “Impulso” con cientos de familias y presentaciones artísticas

Una tarde de fiesta y comunidad

En un ambiente lleno de alegría, este 27 de noviembre se realizó la clausura anual del programa “Impulso”, con la participación de niñas, niños, jóvenes, adultos, instructores y familias completas.

El evento se llevó a cabo en el Centro Deportivo Municipal El Piojillo, donde decenas de participantes mostraron lo aprendido durante el año.

Autoridades reconocen el esfuerzo colectivo

Durante la ceremonia, autoridades municipales agradecieron a quienes forman parte del programa.

Estuvieron presentes:

Guillermo Alonso Ortalejo Hernández , director municipal del Deporte.

, director municipal del Deporte. Juan Lara Guzmán, director municipal de Cultura.

Ambos acompañaron a beneficiarios, padres de familia y medios de comunicación.

Impulso: deporte, cultura y oportunidades

La subdirectora del Deporte Municipal, Carla Alejandra Fausto García, explicó que Impulso nació en 2022 y hoy cubre más de 137 puntos en todo el municipio, atendiendo a más de 3,300 personas de distintas edades.

Además, el programa no solo promueve el deporte, sino también la cultura:

Danza

Teatro

Música

Artes visuales

Otras disciplinas

Testimonios que inspiran

Por otra parte, entrenadores e instructores agradecieron el respaldo institucional.

Uno de ellos, en representación de todos, destacó que Impulso ofrece oportunidades a quienes no podrían pagar clases privadas.

También habló un joven beneficiario que practica fútbol americano. Expresó su gratitud por haber encontrado un espacio seguro y gratuito, donde ha ganado amigos y disciplina.

Presentaciones y cierre simbólico

La clausura incluyó:

Danza moderna

Exhibiciones de taekwondo

Rutinas de zumba

Muestras de arte

Participaron varios centros comunitarios, que mostraron su talento ante el público.

Finalmente, se entregaron reconocimientos simbólicos a los instructores y se invitó a todos a formar parte de la fotografía oficial.

Las autoridades anunciaron que el programa continuará en 2025, con nuevos proyectos para fortalecerlo.

Impulso: más que talleres, una comunidad

La jornada cerró con aplausos, abrazos y emoción.

Programas como Impulso son clave para mantener viva la convivencia comunitaria, fomentar el deporte y la cultura, y ofrecer oportunidades reales a decenas de jóvenes y familias en La Paz.