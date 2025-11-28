La Paz celebra la clausura del programa “Impulso” con cientos de familias y presentaciones artísticas
Una tarde de fiesta y comunidad
En un ambiente lleno de alegría, este 27 de noviembre se realizó la clausura anual del programa “Impulso”, con la participación de niñas, niños, jóvenes, adultos, instructores y familias completas.
El evento se llevó a cabo en el Centro Deportivo Municipal El Piojillo, donde decenas de participantes mostraron lo aprendido durante el año.
Autoridades reconocen el esfuerzo colectivo
Durante la ceremonia, autoridades municipales agradecieron a quienes forman parte del programa.
Estuvieron presentes:
- Guillermo Alonso Ortalejo Hernández, director municipal del Deporte.
- Juan Lara Guzmán, director municipal de Cultura.
Ambos acompañaron a beneficiarios, padres de familia y medios de comunicación.
Impulso: deporte, cultura y oportunidades
La subdirectora del Deporte Municipal, Carla Alejandra Fausto García, explicó que Impulso nació en 2022 y hoy cubre más de 137 puntos en todo el municipio, atendiendo a más de 3,300 personas de distintas edades.
Además, el programa no solo promueve el deporte, sino también la cultura:
- Danza
- Teatro
- Música
- Artes visuales
- Otras disciplinas
Testimonios que inspiran
Por otra parte, entrenadores e instructores agradecieron el respaldo institucional.
Uno de ellos, en representación de todos, destacó que Impulso ofrece oportunidades a quienes no podrían pagar clases privadas.
También habló un joven beneficiario que practica fútbol americano. Expresó su gratitud por haber encontrado un espacio seguro y gratuito, donde ha ganado amigos y disciplina.
Presentaciones y cierre simbólico
La clausura incluyó:
- Danza moderna
- Exhibiciones de taekwondo
- Rutinas de zumba
- Muestras de arte
Participaron varios centros comunitarios, que mostraron su talento ante el público.
Finalmente, se entregaron reconocimientos simbólicos a los instructores y se invitó a todos a formar parte de la fotografía oficial.
Las autoridades anunciaron que el programa continuará en 2025, con nuevos proyectos para fortalecerlo.
Impulso: más que talleres, una comunidad
La jornada cerró con aplausos, abrazos y emoción.
Programas como Impulso son clave para mantener viva la convivencia comunitaria, fomentar el deporte y la cultura, y ofrecer oportunidades reales a decenas de jóvenes y familias en La Paz.
