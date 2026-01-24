Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 24 de Enero, 2026
Nacional

Imputan a Ocesa por muerte de dos fotoperiodistas en Axe Ceremonia 2025

La FGJ cambió la situación jurídica de Ocesa y de una empresa de seguridad privada por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas durante el festival Axe Ceremonia 2025.
24 enero, 2026
IMG: Especial

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) modificó la situación jurídica de Ocesa y de la empresa Servicios de Protección Privada Lobo, al incorporarlas como imputadas en la carpeta de investigación por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia 2025. Con esta determinación, ya suman cinco empresas y ocho personas físicas investigadas por estos hechos.

De acuerdo con información publicada originalmente por La Jornada, la defensa de la familia de Berenice Giles fue notificada el pasado 20 de enero de que ambas empresas fueron incluidas como imputadas desde el 14 de enero, por instrucción de la agente del Ministerio Público Mercedes Karina Granados. La imputación formal se realizará cuando se lleve a cabo la audiencia inicial por la muerte de los fotoperiodistas en el festival Axe Ceremonia 2025.

En respuesta, Ocesa reconoció formar parte de las empresas consideradas dentro de la investigación relacionada con el festival Axe Ceremonia 2025, aunque aseguró que hasta el momento no ha sido imputada por las autoridades. No obstante, los abogados de la familia Giles señalaron que la imputación ya consta en la carpeta de investigación por la muerte de los fotoperiodistas y que la empresa será notificada ante un juez.

La FGJ informó que la investigación por los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025 se mantiene activa y que se agotarán todas las líneas de indagatoria, sin exclusiones, para determinar responsabilidades. La audiencia inicial, programada originalmente para octubre de 2025, fue suspendida tras un amparo, por lo que el proceso judicial se reanudará una vez que concluyan las investigaciones correspondientes.

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

