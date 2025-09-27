Este año, eI MSS pagará aguinaldo únicamente a pensionados y jubilados bajo la Ley 73

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el pago de aguinaldo será exclusivo para los beneficiarios de la Pensión IMSS que se jubilaron conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 jubilados. Este beneficio aplicará únicamente para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y cumplen con los requisitos de cesantía en edad avanzada o vejez.

El IMSS detalló que el aguinaldo será equivalente a 30 días de pensión, lo que corresponde a un mes completo de pago. Sin embargo, el monto exacto variará de acuerdo con la pensión base de cada beneficiario, sin incluir ayudas adicionales como asignaciones familiares o apoyos asistenciales.

Aunque el organismo aún no ha confirmado la fecha exacta de depósito, se espera que el pago se realice en la primera mitad de noviembre, tal como ha ocurrido en años anteriores. Esto permitirá que los pensionados cuenten con este ingreso antes de las celebraciones de fin de año.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recordó que este beneficio está dirigido exclusivamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas por la ley. Las personas que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales no reciben aguinaldo.

Entre los requisitos para recibir el pago se encuentra haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, estar pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973 jubilados, tener cubierto el periodo mínimo de cotización y haber obtenido la pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.

El IMSS también informó que el pago se depositará de manera automática en la cuenta bancaria registrada por el pensionado, por lo que no será necesario realizar trámites adicionales para recibirlo.