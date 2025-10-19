IMSS confirma fecha de pago del aguinaldo 2025 a pensionados y jubilados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el pago del aguinaldo 2025 para pensionados y jubilados se realizará durante el mes de noviembre, junto con la dispersión de la pensión mensual. De acuerdo con la información oficial, el depósito comenzará el 3 de noviembre, fecha en la que también se abonará el pago regular de la pensión correspondiente a ese mes.

Este beneficio aplica exclusivamente a los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social 1973, en las modalidades de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. Dicho régimen abarca a las personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que cumplen con los requisitos establecidos para su retiro conforme a esa ley.

El IMSS informó que el monto del aguinaldo equivale a una mensualidad completa de la pensión base, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. En otras palabras, el pago adicional será igual al monto que el beneficiario recibe de forma habitual cada mes.

Por ejemplo, una persona que percibe 7 mil pesos mensuales verá reflejados dos depósitos en noviembre: uno correspondiente a su pensión regular y otro idéntico como aguinaldo. Este pago se realiza en una sola exhibición, por lo que el monto total será entregado de manera conjunta con la pensión mensual.

El IMSS aclaró que quienes estén pensionados bajo el esquema actual de cuentas individuales, correspondiente a la Ley del Seguro Social 1997, no tienen derecho a este beneficio. Se recomienda a esos trabajadores planificar alternativas de ahorro o inversión ante los gastos de fin de año.

Para recibir el aguinaldo, los beneficiarios deben cumplir con los criterios establecidos: tener entre 60 y 65 años, haber cotizado bajo la Ley del Seguro Social 1973, haber acumulado al menos 500 semanas de cotización, estar dados de baja del régimen obligatorio y no tener un empleo remunerado al momento del pago.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo para los pensionados es un derecho adquirido que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Sin embargo, el IMSS lo adelanta al 3 de noviembre con el fin de apoyar la economía de los jubilados y permitirles una mejor planeación de sus gastos durante la temporada decembrina.

El IMSS reiteró que este adelanto también busca facilitar la participación de los beneficiarios en el programa comercial de “El Buen Fin”, que se celebra en la misma quincena de noviembre.