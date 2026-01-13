IMSS BCS amplía horarios en el Banco de Sangre del HGZ No. 1 en La Paz para donadores altruistas

Con el firme objetivo de fortalecer las reservas de plasma y plaquetas para atender emergencias médicas en la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California Sur anunció una ampliación en los horarios de atención de su Banco de Sangre. Esta medida se implementa en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, ubicado en la ciudad de La Paz, permitiendo que tanto donadores familiares como altruistas tengan mayores facilidades para acudir a este recinto hospitalario.

El jefe de Prestaciones Médicas de la institución, el doctor Marco Vinicio Jiménez González de la Llave, detalló que el servicio ahora estará disponible también los miércoles, sábados y domingos en un horario vespertino de 14:00 a 15:30 horas. Esta extensión responde a la necesidad de adaptar los servicios de salud a los tiempos de la ciudadanía, incentivando la participación de la población paceña en actos de solidaridad que impactan directamente en la capacidad quirúrgica y de urgencias del Seguro Social.

Para las autoridades del IMSS BCS, fomentar la cultura de la donación de sangre de manera altruista es una prioridad de salud pública, ya que un banco de sangre robusto garantiza una respuesta inmediata ante incidentes críticos. Se espera que, con la apertura de estos nuevos turnos vespertinos, se incremente significativamente la captación de unidades, beneficiando a pacientes de hemodiálisis, oncología y aquellos que requieren intervenciones de emergencia en el HGZ No. 1.

Requisitos y el impacto de la donación en la salud pública de BCS

Es fundamental que los interesados en acudir al Hospital General de Zona No. 1 cumplan con los protocolos de seguridad y salud establecidos por la normativa federal. Entre los requisitos indispensables se encuentran: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, presentar una identificación oficial vigente y gozar de buena salud general. El donante debe presentarse con un ayuno de entre 4 y 8 horas, habiendo evitado grasas el día previo y el consumo de alcohol en las últimas 72 horas. Asimismo, es vital no haber tenido cirugías recientes ni tatuajes en el último año.

Históricamente, los bancos de sangre en Baja California Sur han enfrentado retos logísticos debido al crecimiento poblacional y la demanda de servicios especializados en La Paz y Los Cabos. Antecedentes en la región demuestran que durante periodos vacacionales o contingencias climáticas, la reserva de componentes sanguíneos tiende a disminuir críticamente. Con esta ampliación, el IMSS busca prevenir desabastos y recordar que por cada 450 mililitros de sangre donados, se puede salvar la vida de hasta tres personas, ya que se procesan plaquetas, plasma y glóbulos rojos de manera independiente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/