IMSS-Bienestar entrega 129 contratos de confianza a personal de salud en Baja California Sur

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, junto al director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, encabezó la entrega de 129 contratos de confianza para personal del sector salud. Con este acto se cumple el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Baja California Sur en septiembre.

Castro Cosío destacó que esta entrega marca un avance en la consolidación del sistema federalizado, al fortalecer la operación médica tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales. Señaló que los nuevos contratos permitirán ampliar la cobertura, agilizar la atención y mejorar la calidad del servicio.

Alejandro Svarch reconoció los avances del estado en el proceso de federalización. Explicó que estos contratos representan un paso decisivo en la dignificación laboral, al dejar atrás años de suplencias, interinatos y esquemas temporales que no brindaban certeza ni prestaciones completas al personal médico, de enfermería y de apoyo.

Con esta entrega, IMSS-Bienestar en Baja California Sur acumula 900 contratos otorgados en los últimos dos años, además de la incorporación de 800 trabajadores provenientes de la Secretaría de Salud. En total, el sistema federalizado suma mil 700 profesionales que actualmente fortalecen hospitales, centros de salud y servicios esenciales en los cinco municipios.

El gobernador reafirmó que su administración seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para consolidar un modelo de salud digno, humano y universal, que garantice bienestar a todas y todos los sudcalifornianos.