IMSS Bienestar en La Paz: usuarios reconocen avances en atención, pero señalan áreas a mejorar

A más de un año del arranque del modelo IMSS Bienestar en Baja California Sur, las opiniones de las y los usuarios en La Paz comienzan a perfilar un panorama más claro sobre la calidad y eficiencia del servicio que busca garantizar atención médica gratuita a personas sin seguridad social.

Entre las voces que destacan, está la de Liseth Mendoza, usuaria habitual del sistema, quien asegura que su experiencia en los últimos dos meses ha sido positiva:

“Nunca me han fallado. Siempre me han dado el medicamento y las consultas. Lo único que sí es complicado es lo del full sellado, porque muchas personas no lo traen completo y a veces la oficina está cerrada, eso retrasa todo”, señaló Mendoza.

Más allá de los trámites administrativos, Liseth reconoce una diferencia significativa en la rapidez de atención respecto al régimen ordinario del IMSS:

“Aquí las consultas son más rápidas que en el IMSS. Ayer estuve en urgencias y ya mañana tengo cita con traumatología. En el IMSS me daban cita hasta dentro de 2 o 3 meses”.

Otro testimonio es el de María Guadalupe, quien enfrenta un tratamiento delicado tras ser diagnosticada con un tumor renal. Aunque su situación es compleja, reconoce que el sistema ha respondido adecuadamente:

“Me salió un tumor en un riñón y sí me están atendiendo. Ya me dieron el resultado de la biopsia y me canalizaron a otra clínica para iniciar tratamiento. Todo ha avanzado bien hasta ahora”, comenta con serenidad.

