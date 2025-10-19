IMSS inicia campaña de vacunación contra Covid-19 e influenza

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California Sur arrancó su campaña de vacunación de otoño dirigida a proteger a la población contra enfermedades respiratorias como la influenza y el Covid-19, especialmente entre los grupos más vulnerables.

La licenciada en Enfermería Yesmin Astrid Ayón López, comisionada en Salud Pública del IMSS, invitó a la ciudadanía a acudir a las Unidades de Medicina Familiar para aplicarse ambas vacunas.

“Se recomienda vacunarse contra la influenza y Covid-19 para evitar complicaciones más adelante, pues la aplicación de la vacuna disminuye hasta 50% el riesgo de complicaciones y hasta 60% de mortalidad”, declaró.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los grupos prioritarios para la vacuna contra influenza son: niñas y niños de 6 meses a 4 años 11 meses, personas mayores de 60 años, personal de salud, mujeres embarazadas y personas de entre 5 y 59 años con enfermedades crónicas como VIH/Sida, asma, diabetes o cáncer.

Por su parte, el biológico contra Covid-19 está disponible para niños de 6 a 18 meses con comorbilidades, menores de 5 años en condición de riesgo, personal de salud, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Además, Ayón López aclaró que ambas vacunas pueden aplicarse de manera simultánea sin riesgo:

“Se pueden aplicar ambas vacunas de forma simultánea, por lo que reiteramos el llamado a acudir a las Unidades de Medicina Familiar”.

Tanto la influenza como el Covid-19 se transmiten a través de secreciones respiratorias como gotitas de saliva al toser, estornudar o hablar, así como por contacto con superficies contaminadas. Por ello, además de vacunarse, se recomienda mantener medidas básicas de higiene y prevención.

LEE MÁS: Baja California Sur, entre los primeros lugares en obesidad infantil: advierte pediatra

El Instituto Mexicano del Seguro Social reiteró que esta campaña busca reducir hospitalizaciones y complicaciones graves en la temporada invernal, especialmente en pacientes con defensas comprometidas.

Finalmente, el IMSS informó que la vacunación está disponible en todas las Unidades de Medicina Familiar, en horarios establecidos, y que se atenderá por orden de llegada.