Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 15 de Octubre, 2025
HomeNacionalIMSS destaca compromiso de camilleros en todo el país
Nacional

IMSS destaca compromiso de camilleros en todo el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró por primera vez el trabajo esencial de sus camilleros
Adolfo Torres
15 octubre, 2025
0
13
IMSS destaca compromiso de camilleros en todo el país

Por primera vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo una ceremonia oficial para celebrar y reconocer la labor de los camilleros, un grupo conformado por 8 mil 683 trabajadores que diariamente realizan cerca de 201 mil movilizaciones de pacientes en hospitales y clínicas del país.

El evento, denominado Día Institucional del Personal de Camillería, se realizó en el Teatro Reforma “Juan Moisés Calleja” y fue encabezado por Zoe Robledo, director general del IMSS, quien subrayó que ser camillero del Seguro Social representa fuerza, lealtad y empatía, valores indispensables para ofrecer un trato digno y humano a cada paciente.

Durante su mensaje, Zoe Robledo destacó que el personal de camillería ha demostrado un compromiso inquebrantable, especialmente en situaciones de emergencia como la pandemia de COVID-19, desastres naturales e incendios, momentos en los que han mantenido su entrega y servicio hacia la derechohabiencia.

El titular del IMSS señaló que cerca del 60 por ciento de los camilleros ha recibido capacitación a través del Sistema de Capacitación Virtual (SICAVI), con el fin de fortalecer su profesionalización y mejorar la calidad del servicio que brindan a diario.

Asimismo, expresó que esta conmemoración marca el inicio de una nueva etapa para visibilizar y mejorar las condiciones laborales del personal de camillería, al tiempo que reconoció a quienes, por encontrarse atendiendo emergencias como las recientes inundaciones, no pudieron asistir al evento.

Durante la ceremonia se entregaron siete reconocimientos a trabajadores destacados por su trayectoria y compromiso. Entre ellos se encuentran Fernando Rosas Farías, con 35 años de servicio en la UMAE de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”; Miguel Flores, de Puebla, con 43 años; y José de Lucio, del Hospital General de Zona No. 8 de Ciudad Sahagún, Hidalgo, entre otros.

En representación de sus compañeros, el camillero Fernando Rosas Farías agradeció el homenaje y compartió que, a lo largo de su trayectoria, ha sido testigo de historias de esfuerzo y solidaridad. Según expresó, el trabajo de los camilleros es esencial dentro del equipo médico, ya que contribuye directamente al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que este reconocimiento busca resaltar el papel humano y técnico que desempeñan los camilleros, quienes son el primer contacto entre los pacientes y los servicios médicos en los hospitales.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasIMSS
Articulo anterior

Formula 1 firma alianza con Televisa hasta 2028

Siguiente articulo

Tras las inundaciones llegan decenas de Zopilotes a Poza Rica