IMSS destaca compromiso de camilleros en todo el país

Por primera vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo una ceremonia oficial para celebrar y reconocer la labor de los camilleros, un grupo conformado por 8 mil 683 trabajadores que diariamente realizan cerca de 201 mil movilizaciones de pacientes en hospitales y clínicas del país.

El evento, denominado Día Institucional del Personal de Camillería, se realizó en el Teatro Reforma “Juan Moisés Calleja” y fue encabezado por Zoe Robledo, director general del IMSS, quien subrayó que ser camillero del Seguro Social representa fuerza, lealtad y empatía, valores indispensables para ofrecer un trato digno y humano a cada paciente.

Durante su mensaje, Zoe Robledo destacó que el personal de camillería ha demostrado un compromiso inquebrantable, especialmente en situaciones de emergencia como la pandemia de COVID-19, desastres naturales e incendios, momentos en los que han mantenido su entrega y servicio hacia la derechohabiencia.

El titular del IMSS señaló que cerca del 60 por ciento de los camilleros ha recibido capacitación a través del Sistema de Capacitación Virtual (SICAVI), con el fin de fortalecer su profesionalización y mejorar la calidad del servicio que brindan a diario.

Asimismo, expresó que esta conmemoración marca el inicio de una nueva etapa para visibilizar y mejorar las condiciones laborales del personal de camillería, al tiempo que reconoció a quienes, por encontrarse atendiendo emergencias como las recientes inundaciones, no pudieron asistir al evento.

Durante la ceremonia se entregaron siete reconocimientos a trabajadores destacados por su trayectoria y compromiso. Entre ellos se encuentran Fernando Rosas Farías, con 35 años de servicio en la UMAE de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”; Miguel Flores, de Puebla, con 43 años; y José de Lucio, del Hospital General de Zona No. 8 de Ciudad Sahagún, Hidalgo, entre otros.

En representación de sus compañeros, el camillero Fernando Rosas Farías agradeció el homenaje y compartió que, a lo largo de su trayectoria, ha sido testigo de historias de esfuerzo y solidaridad. Según expresó, el trabajo de los camilleros es esencial dentro del equipo médico, ya que contribuye directamente al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que este reconocimiento busca resaltar el papel humano y técnico que desempeñan los camilleros, quienes son el primer contacto entre los pacientes y los servicios médicos en los hospitales.