IMSS condena agresión a doctora en hospital de Cabo San Lucas (Video)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que se llevará a cabo una investigación interna luego de la agresión que sufrió una doctora dentro del Hospital General de Subzona 26, ubicado en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de octubre, cuando una paciente atacó físicamente a la médica durante su turno en el área de urgencias.

De acuerdo con la versión oficial del IMSS el incidente se registró alrededor de las 17:45 horas, cuando la mujer fue trasladada por paramédicos al área de Triage, donde se clasifican los casos de urgencia. Fue en ese momento cuando, por motivos aún bajo revisión, la paciente agredió a la profesional de la salud.

El IMSS informó que la doctora recibió atención médica inmediata tras la agresión y se encuentra estable. Además, el hospital inició los procedimientos administrativos y legales correspondientes para garantizar que el hecho no quede impune y se actúe conforme a la ley.

Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social expresaron su apoyo total a la médica afectada y reiteraron su compromiso de mantener entornos laborales seguros, donde prevalezca el respeto hacia el personal de salud. El organismo subrayó que promoverá la convivencia libre de violencia en todas sus unidades médicas.

El caso generó gran indignación en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento en que la paciente golpea a la doctora, mientras varios paramédicos y testigos intentan intervenir para detener la agresión. Los presentes también solicitaron apoyo del personal de seguridad del hospital para contener la situación.

Según versiones preliminares, la mujer habría reaccionado violentamente al asegurar que fue “maltratada” durante la atención médica. Sin embargo, el IMSS aclaró que los protocolos de atención en el área de urgencias se apegan estrictamente a los lineamientos institucionales y priorizan la integridad de los pacientes.

El Hospital General de Subzona 26 reforzará las medidas de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan. Se contempla aumentar la presencia de personal de resguardo en áreas de alto flujo, así como fortalecer los programas de sensibilización sobre la violencia en espacios hospitalarios.