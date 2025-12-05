IMSS construirá nuevas guarderías en Los Cabos para fortalecer cuidado infantil

Tras la aprobación del Cabildo de Los Cabos para la donación de predios destinados a los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, informó que próximamente iniciarán las obras de estos espacios.

Los CECI no solo ofrecerán cuidado integral a la primera infancia, sino que también permitirán que mujeres del municipio accedan a empleo formal, operando y gestionando estas guarderías.

“ La semana pasada, por unanimidad, el Cabildo aprobó la donación de cinco predios para la construcción de guarderías que dependen del IMSS. Estos espacios van a generar empleo a mujeres que serán las encargadas de operarlos”, señaló Rentería Santana.

Predios aprobados en zonas estratégicas de Los Cabos

Los terrenos se ubican en zonas clave del municipio para atender la creciente demanda de servicios de cuidado infantil. Entre los predios aprobados se encuentran:

Fraccionamiento Villas de Cortez

Fraccionamiento Puerto Nuevo

Ejido La Ribera

Colonia Leonardo Gastélum

Colonia Los Cangrejos

Guarderías modernas y seguras para la primera infancia

Estos espacios permitirán la construcción de guarderías modernas, seguras y bien equipadas, diseñadas para ofrecer educación, desarrollo integral y cuidado confiable a niñas y niños de Los Cabos.

Con estas obras, el municipio refuerza su compromiso con el bienestar familiar y la equidad laboral, al ofrecer más opciones de empleo a mujeres y servicios de cuidado confiable para madres y padres trabajadores.