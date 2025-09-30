IMSS e ISSSTE confirman fechas de pago de pensión correspondiente a octubre 2025

El IMSS confirmó las fechas oficiales de depósito de la pensión correspondientes al mes de octubre de 2025, mientras que el ISSSTE también publicó su calendario de pagos para sus beneficiarios. Tanto los jubilados como los pensionados podrán disponer de su recurso en las fechas establecidas por ambas instituciones, que ya se encuentran disponibles en sus canales oficiales.

El instituto Mexicano del Seguro Social anunció que el depósito de la pensión se realizará el 1 de octubre de 2025, en cumplimiento con su calendario anual. El pago será dispersado de manera directa en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, tal como ocurre cada mes. El siguiente depósito, correspondiente a noviembre, se hará el lunes 3 de noviembre de 2025.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios sociales para los trabajadores del Estado informó que el pago de la pensión de octubre se hará efectivo el 30 de septiembre, siendo los primeros pensionados en recibir sus recursos. Este procedimiento busca garantizar que los jubilados cuenten con el apoyo económico desde los últimos días del mes.

El ISSSTE también dio a conocer que el siguiente depósito, correspondiente a noviembre de 2025, se realizará el 30 de octubre. Su calendario oficial puede ser consultado en la página web de la institución, lo que permite a los pensionados planificar mejor sus gastos y compromisos financieros.

El IMSS recordó que durante octubre no se entregará pago doble, ya que en este mes no coincide la dispersión de recursos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Aun así, la institución aseguró que el depósito mensual estará disponible puntualmente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO