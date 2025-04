IMSS La Paz suspende quimioterapias por falta de medicamento

La familia de José, un joven de 22 años diagnosticado con cáncer metastásico agresivo, denunció la falta de medicamentos para quimioterapia en la clínica 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en La Paz, lo que ha retrasado su tratamiento. Esta situación también afecta a otros pacientes, lo que refleja una crisis en la atención oncológica.

El joven fue diagnosticado con un tumor testicular el 12 de febrero de 2025, tras varios meses de ser tratado erróneamente por un quiste. El 14 de febrero fue sometido a una operación de emergencia para extirpar el testículo, ya que el cáncer se había encapsulado. Posteriormente, se le programó una quimioterapia con cisplatino para el 14 de abril; sin embargo, el IMSS la canceló debido a la Semana Santa y la reprogramó para el 21 de abril. Al acudir a la cita, le informaron que la quimioterapia había sido cancelada nuevamente por falta de medicamento.

“Nos presentamos, pero no tenían el medicamento. Nos dirigimos a la administrador Araceli para que nos solucionara el problema, pero nos dijo que ya había hecho el pedido, pero que no había llegado. La enfermera encargada de las quimioterapias nos dijo que era urgente, ya que el tratamiento no podía demorarse. Buscamos solución, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. Nos presentamos al día siguiente, el 22 de abril, y tampoco había llegado el medicamento”, relató la madre del afectado.