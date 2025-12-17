IMSS atiende nacimiento de trillizas en Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que una mujer originaria de Monclova dio a luz a Trillizas mediante cesárea en Ciudad Acuña, Coahuila, y que tanto la madre como las recién nacidas ya fueron dadas de alta tras evolucionar favorablemente. El procedimiento se realizó en el Hospital General de Sub Zona, número 13 (HGSZ 13)

La atención del embarazo múltiple requirió la coordinación de personal médico y de enfermería de Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Anestesiología del hospital, debido a la complejidad del caso y a las condiciones clínicas de la paciente.

De acuerdo con el reporte institucional, Ruth ingresó al HGSZ 13 con un embarazo de 36 semanas, por lo que fue valorada y programada para un evento quirúrgico nocturno. El equipo médico realizó la cesárea sin complicaciones mayores y recibió a las tres bebés, quienes no requirieron ventilación asistida.

Las recién nacidas presentaron pesos y tallas acordes a su edad gestacional y permanecieron bajo observación pediátrica. La madre fue atendida previamente en otro hospital del Seguro Social en Ciudad Acuña por un cuadro de preeclampsia, el cual fue estabilizado antes de su retorno al HGSZ 13.

Tras su evolución favorable, las Trillizas y su madre fueron trasladadas al hospital del IMSS en Monclova para una revaloración final, antes de concluir su egreso médico. La institución destacó el trabajo multidisciplinario que permitió un desenlace exitoso y la recuperación de la familia.