¿Es posible comer tortillas en una dieta balanceada? Esto dice el IMSS

La historia de la tortilla data de aproximadamente 9,000 años, siendo uno de los pilares básicos de la gastronomía mexicana y la gastronomía prehispánica.

Y es gracias a su fácil acceso que se ha vuelto indispensable en la canasta básica, pero es ahí donde nos debemos preguntar, ¿Qué tan saludable es la tortilla?

Las tortillas son uno de los alimentos más completos en el sentido nutricional, pues son ricas en fibra, aportan energía para el cuerpo (al ser principalmente carbohidratos), contienen distintas vitaminas como la A, B1, B2, C, D y E.

De igual forma, son ricas en minerales y, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), solo contienen entre 80 y 100 calorías por tortilla.

Es por ello que el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) recomienda el consumo de hasta 7 tortillas al día, siempre y cuando estén distribuidas en las diferentes comidas del día.

Por su parte, nutriólogos recomiendan entre 2 a 3 tortillas al día, claro que esto depende entre la edad, el peso y la actividad física de cada persona, siendo posible que aumente o disminuya la cantidad recomendada.

Debemos recordar que es importante preguntar a un profesionista de la salud y/o alimentación primero ante cualquier duda, pues el cuerpo, metabolismo y salud puede cambiar mucho de persona en persona.