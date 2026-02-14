Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 13 de Febrero, 2026
HomeSalud y BienestarEl IMSS activa módulos de vacunación contra el sarampión tras confirmación de un caso
Salud y Bienestar

El IMSS activa módulos de vacunación contra el sarampión tras confirmación de un caso

Módulos del IMSS en los municipios de La Paz y Cabo San Lucas aplicarán la vacuna contra el sarampión este sábado
13 febrero, 2026
0
7
IMSS activa vacunación contra el sarampión tras confirmar caso

Foto Pexels

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitará este sábado 14 de febrero puntos de vacunación contra el sarampión en Soriana Plaza La Paz, Bodega Aurrera (Camino Real), Soriana Híper Caribe y Plaza Patio Cabo San Lucas.

Esta medida responde a la confirmación por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de un contagio en una paciente de seis años. Tras detectarse el caso en la niña residente de Los Cabos, las autoridades sanitarias desplegarán brigadas de profesionales de la salud para frenar la propagación del sarampión.

Ubicaciones estratégicas contra el sarampión en la entidad

La jornada busca identificar a cualquier persona que presente sintomatología asociada a la enfermedad y asegurar la inmunización masiva. Las sedes y horarios de atención quedaron definidos de la siguiente manera:

  • La Paz:

    • Soriana Plaza La Paz (Blvd. Forjadores): 8:00 a 14:00 hrs.

    • Bodega Aurrera (Fracc. Camino Real): 8:00 a 16:00 hrs.

  • Cabo San Lucas:

Representantes del IMSS señalaron que es fundamental que la población acuda a estos puntos, especialmente ante la vulnerabilidad detectada tras el reporte de la menor afectada. Las brigadas de profesionales de la salud estarán disponibles para aplicar el biológico de forma gratuita y orientar sobre los cuidados preventivos necesarios ante este brote de sarampión.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasIMSSsarampiónVacuna
Articulo anterior

Clima en La Paz y Los Cabos sábado 14 de febrero de ...

Siguiente articulo

Natalia Jiménez brilla este viernes en Carnaval de La Paz (Video)