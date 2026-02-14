El IMSS activa módulos de vacunación contra el sarampión tras confirmación de un caso

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitará este sábado 14 de febrero puntos de vacunación contra el sarampión en Soriana Plaza La Paz, Bodega Aurrera (Camino Real), Soriana Híper Caribe y Plaza Patio Cabo San Lucas.

Esta medida responde a la confirmación por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de un contagio en una paciente de seis años. Tras detectarse el caso en la niña residente de Los Cabos, las autoridades sanitarias desplegarán brigadas de profesionales de la salud para frenar la propagación del sarampión.

Ubicaciones estratégicas contra el sarampión en la entidad

La jornada busca identificar a cualquier persona que presente sintomatología asociada a la enfermedad y asegurar la inmunización masiva. Las sedes y horarios de atención quedaron definidos de la siguiente manera:

La Paz: Soriana Plaza La Paz (Blvd. Forjadores): 8:00 a 14:00 hrs. Bodega Aurrera (Fracc. Camino Real): 8:00 a 16:00 hrs.

Cabo San Lucas: Soriana Híper Caribe (Av. Leona Vicario): 8:00 a 16:00 hrs. Plaza Patio Los Cabos (Av. De las Brisas): 8:00 a 16:00 hrs.



Representantes del IMSS señalaron que es fundamental que la población acuda a estos puntos, especialmente ante la vulnerabilidad detectada tras el reporte de la menor afectada. Las brigadas de profesionales de la salud estarán disponibles para aplicar el biológico de forma gratuita y orientar sobre los cuidados preventivos necesarios ante este brote de sarampión.

