Domingo 28 de Diciembre, 2025
INAH descarta multa a Bad Bunny tras polémica en el Museo Nacional de Antropología

La institución precisó que no se dañó la pieza y que no se aplicará ninguna sanción ni multa al artista
28 diciembre, 2025
Bad Bunny INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que Bad Bunny sí tocó una estela maya durante su visita al Museo Nacional de Antropología, pero retiró la mano de inmediato cuando el personal le indicó que no debía hacerlo. El hecho generó comentarios y críticas en redes sociales.

La aclaración surgió luego de que circularan imágenes del cantante tocando brevemente la pieza, lo que generó críticas y dudas sobre una posible sanción.

De acuerdo con el INAH, el artista colocó la mano sobre la estela por unos segundos.
Sin embargo, personal del museo le indicó de inmediato que no debía tocarla, por lo que retiró la mano en el momento.

El instituto aseguró que la pieza no sufrió ningún daño y que la situación se resolvió en el lugar, sin incidentes mayores.

¿Habrá multa para Bad Bunny?

El INAH informó que no se impuso ninguna multa al cantante.
La institución explicó que su objetivo fue aclarar los hechos y recordar las reglas del museo, no sancionar al visitante.

También reiteró que no está permitido tocar piezas arqueológicas, ya que forman parte del patrimonio cultural de México.

Reacción en redes

El caso provocó debate en redes sociales.
Algunos usuarios exigieron sanciones, mientras otros señalaron que el contacto fue breve y sin daño.

Tras la aclaración oficial, el INAH dio por cerrado el tema.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

EtiquetasBad BunnyINAH
