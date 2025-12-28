INAH descarta multa a Bad Bunny tras polémica en el Museo Nacional de Antropología

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que Bad Bunny sí tocó una estela maya durante su visita al Museo Nacional de Antropología, pero retiró la mano de inmediato cuando el personal le indicó que no debía hacerlo. El hecho generó comentarios y críticas en redes sociales.

La aclaración surgió luego de que circularan imágenes del cantante tocando brevemente la pieza, lo que generó críticas y dudas sobre una posible sanción.

De acuerdo con el INAH, el artista colocó la mano sobre la estela por unos segundos.

Sin embargo, personal del museo le indicó de inmediato que no debía tocarla, por lo que retiró la mano en el momento.

El instituto aseguró que la pieza no sufrió ningún daño y que la situación se resolvió en el lugar, sin incidentes mayores.

¿Habrá multa para Bad Bunny?

El INAH informó que no se impuso ninguna multa al cantante.

La institución explicó que su objetivo fue aclarar los hechos y recordar las reglas del museo, no sancionar al visitante.

También reiteró que no está permitido tocar piezas arqueológicas, ya que forman parte del patrimonio cultural de México.

Reacción en redes

El caso provocó debate en redes sociales.

Algunos usuarios exigieron sanciones, mientras otros señalaron que el contacto fue breve y sin daño.

Tras la aclaración oficial, el INAH dio por cerrado el tema.

