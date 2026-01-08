El INAH duplica tarifas en zonas arqueológicas de Tulum y Cobá en el Caribe mexicano

El acceso a dos de las zonas arqueológicas más emblemáticas de Quintana Roo tendrá un costo significativamente mayor a partir de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia estableciera una nueva tarifa de 209 pesos por persona para Tulum y Cobá. El ajuste representa un incremento de 101 por ciento frente a 2025 y coloca a ambos sitios en el mismo rango de precios que los complejos arqueológicos de mayor peso turístico del país.

La decisión se enmarca en la reclasificación oficial de estos recintos dentro de la Categoría I del nuevo tabulador de tarifas del INAH, nivel reservado para zonas de alta relevancia histórica, simbólica y de afluencia masiva. En este grupo se encuentran también Teotihuacan, Chichén Itzá y Palenque, lo que implica un criterio de homologación basado en su valor patrimonial y presión turística.

El organismo federal sostiene que el incremento responde a la necesidad de fortalecer los recursos destinados a la conservación, investigación, mantenimiento y operación de los espacios arqueológicos. El aumento no es aislado, sino parte de una actualización general que impacta a 193 zonas arqueológicas, 165 museos y una zona paleontológica bajo administración del INAH en todo el país.

La modificación de tarifas tiene respaldo legal en la reforma a la Ley Federal de Derechos, aprobada por el Congreso en octubre de 2025, la cual estableció nuevas cuotas aplicables al periodo 2026-2027. Bajo este marco, los sitios de mayor demanda turística fueron los más afectados, con incrementos que, en términos prácticos, duplicaron el precio de entrada.

En el caso específico de Tulum, uno de los destinos culturales más visitados de México, el impacto se extiende también a los turistas extranjeros, quienes enfrentarán un cobro superior a los 200 pesos mexicanos por el acceso al área de monumentos. Este ajuste busca equiparar los ingresos del sitio con su nivel de demanda internacional y los costos de preservación asociados.

Pese al aumento, el INAH confirmó que se mantendrán los esquemas de gratuidad vigentes. Los domingos seguirán siendo de acceso libre para ciudadanos mexicanos y residentes, además de conservarse las exenciones para menores de 13 años, adultos mayores, estudiantes, docentes y personas con discapacidad que acrediten su condición.

No obstante, el alza ha generado inconformidad entre prestadores de servicios turísticos y visitantes nacionales, quienes advierten que el nuevo costo representa una carga considerable para las familias mexicanas. En una región donde el turismo cultural convive con una oferta de playa y entretenimiento cada vez más costosa, el precio del patrimonio histórico vuelve a ser un tema sensible.

El debate reabre una discusión de fondo sobre el equilibrio entre financiamiento, acceso público y sostenibilidad turística. Mientras el INAH defiende la medida como indispensable para preservar los sitios, el sector turístico local observa con cautela el posible efecto disuasivo en el turismo nacional, especialmente en temporadas de alta afluencia.

