INAPAM 2026: así pueden obtener descuentos los adultos mayores en Aeroméxico

El INAPAM 2026 mantendrá beneficios especiales para adultos mayores en todo el país, incluyendo descuentos en transporte aéreo. Entre las empresas que participan destaca Aeroméxico, que ofrece tarifas preferenciales para pasajeros de 60 años o más en vuelos nacionales.

Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben presentar su credencial INAPAM vigente al comprar boletos directamente en mostradores o a través de personal autorizado. Los descuentos suelen variar entre el 15% y el 20%, dependiendo de la disponibilidad y la ruta, lo que representa un apoyo importante para quienes viajan por razones familiares, médicas o recreativas.

Además de los descuentos aéreos, el INAPAM 2026 mantiene una amplia lista de beneficios en transporte terrestre, servicios, trámites y actividades culturales. En el caso de Aeroméxico, la aerolínea ha reiterado su compromiso con la accesibilidad y la inclusión de los adultos mayores.

Las autoridades recomiendan verificar disponibilidad antes de viajar y comprar siempre en canales oficiales para evitar fraudes. Con estos beneficios, los adultos mayores pueden aprovechar al máximo los descuentos del INAPAM y viajar a precios más accesibles con Aeroméxico durante 2026.