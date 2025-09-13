Christian Agúndez inaugura centro recreativo en la colonia Altamira
El alcalde Christian Agúndez Gómez inauguró el Centro Recreativo y Deportivo de la colonia Altamira, en Cabo San Lucas, un espacio inclusivo destinado a fortalecer la convivencia familiar, el deporte y el sano esparcimiento.
La obra, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tuvo una inversión superior a 19 millones 310 mil pesos y abarca 9,135 m² de construcción, convirtiéndose en uno de los proyectos más importantes de la delegación sanluqueña.
El nuevo parque cuenta con:
-
Juegos infantiles temáticos con piso amortiguante.
-
Gimnasio al aire libre con 13 módulos, incluidos aparatos incluyentes.
-
Cancha de fútbol 7 con pasto sintético, gradas techadas y reflectores.
-
Cancha de usos múltiples y jaula de bateo.
-
Áreas verdes con más de 35 árboles, palmas y 600 arbustos.
Durante el evento, Agúndez Gómez destacó que el objetivo es garantizar la inclusión en cada espacio público:
“eso realmente es tener áreas con inclusividad; es uno de los parques más grandes, no cualquier colonia la tiene, pero sí es importante cuidarlas, aprovecharlas, utilizarlas”, manifestó Agúndez Gómez.
El complejo incluye también barda perimetral, alumbrado público, bancas, mesas de picnic, cestos de basura y módulos de baños, consolidándose como uno de los espacios recreativos más completos de la zona.
