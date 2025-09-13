Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Christian Agúndez inaugura centro recreativo en la colonia Altamira

Con una inversión superior a 19 millones de pesos, el alcalde Christian Agúndez inauguró en Cabo San Lucas el centro recreativo Altamira, un espacio inclusivo con juegos infantiles, gimnasio al aire libre, canchas deportivas y amplias áreas verdes para las familias.
Daniela Lara
12 septiembre, 2025
El nuevo centro recreativo Altamira en Cabo San Lucas cuenta con cancha de fútbol 7, gimnasio al aire libre, juegos infantiles y áreas verdes, con una inversión de más de 19 mdp.

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El alcalde Christian Agúndez Gómez inauguró el Centro Recreativo y Deportivo de la colonia Altamira, en Cabo San Lucas, un espacio inclusivo destinado a fortalecer la convivencia familiar, el deporte y el sano esparcimiento.

La obra, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tuvo una inversión superior a 19 millones 310 mil pesos y abarca 9,135 m² de construcción, convirtiéndose en uno de los proyectos más importantes de la delegación sanluqueña.

El nuevo parque cuenta con:

  • Juegos infantiles temáticos con piso amortiguante.

  • Gimnasio al aire libre con 13 módulos, incluidos aparatos incluyentes.

  • Cancha de fútbol 7 con pasto sintético, gradas techadas y reflectores.

  • Cancha de usos múltiples y jaula de bateo.

  • Áreas verdes con más de 35 árboles, palmas y 600 arbustos.

Durante el evento, Agúndez Gómez destacó que el objetivo es garantizar la inclusión en cada espacio público:

eso realmente es tener áreas con inclusividad; es uno de los parques más grandes, no cualquier colonia la tiene, pero sí es importante cuidarlas, aprovecharlas, utilizarlas”, manifestó Agúndez Gómez.

El complejo incluye también barda perimetral, alumbrado público, bancas, mesas de picnic, cestos de basura y módulos de baños, consolidándose como uno de los espacios recreativos más completos de la zona.

