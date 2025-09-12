Inauguración de la rehabilitación del campo deportivo San Carlos

Con una inversión de 1.5 millones de pesos del FAISMUN, la alcaldesa Milena Quiroga Romero, entrego la remodelación del campo deportivo de la colonia San Carlos, un espacio que antes no estaba en buen estado.

“El deporte es básico para rescatar a nuestras juventudes, para darles herramientas y que se vuelvan independientes, que se vuelvan personas seguras y puedan generar un entorno saludable”, expreso la presidenta municipal durante su mensaje.

Se rehabilitaron alrededor de 1,300 metros cuadrados de cancha y gradas.

Los trabajadores incluyeron:

limpieza y demolición de áreas dañadas

Empastado de la cancha

Reparación y pinturas de gradas

Se renovó el alumbrado con postes pintados, lamparas nuevas y reflectores led .

“Estamos de fiesta esta noche porque el deporte crece y se dignifica cada vez más en nuestro municipio. Vamos a seguir demostrando como nuestra juventud se expresa y que en La Paz tiene cada vez más oportunidades para poder tener una vida saludable” agrego la alcaldesa.

Finalmente, #MilenaQuiroga reiteró que en XVIII Ayuntamiento d La Paz todos están comprometidos con el deporte, ya que los miembros del Cabildo aprobaron destinar estos recursos para arreglar el campo de fútbol.

Al concluir el protocolo de entrega, se realizó el partido inaugural en el campo de fútbol entre Humildes FC y la Selección La Paz. Las y los jugadores llegaron a las instalaciones en el autobús de deportistas, el Tiburón Ballena, acompañados de la alcaldesa.

