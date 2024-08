Inauguración de los Juegos Paralímpicos 2024: Hora y dónde ver la ceremonia EN VIVO

Este miércoles, la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos en París se convertirán en el epicentro de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de 2024.

Se espera un espectáculo innovador, siguiendo la estela de la memorable ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que se celebró en el río Sena.

La ceremonia dará inicio a las 08:00 p.m. hora local, con horarios ajustados para diferentes regiones.

En Miami, comenzará a las 02:00 p.m.; en Ciudad de México, a las 12:00 p.m.; en Bogotá, a la 01:00 p.m.; en Buenos Aires, a las 03:00 p.m.; y en Madrid, coincidirá con el horario local de las 08:00 p.m.

DID YOU KNOW?

The Paralympic symbol is also known as the Agitos & consists of three elements in red, blue and green because these are the three colours that are most widely represented in national flags around the world

🧵 (1/3) pic.twitter.com/e1dU43m4bI

— Paralympic Games (@Paralympics) August 28, 2024