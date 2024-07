Inauguración Juegos Olímpicos París 2024 | MINUTO a MINUTO de la ceremonia EN VIVO

Después de mucha espera, el día por fin llegó. Este viernes 26 de julio se llevará a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las justas deportivas más importantes de todo el mundo.

Al ser “La ciudad del amor” la sede de este importante evento, las expectativas para saber qué se tiene preparado son muy altas. Comenzando en que vez de desfilar en un estadio, los casi 7 mil deportistas de todo el mundo harán su entrada en el Río Sena, en más de 90 embarcaciones.

