Miércoles 29 de Octubre, 2025
La Paz

Inauguran en La Paz el Congreso Internacional de Seguridad Aérea con participación de expertos nacionales e internacionales

El Congreso Internacional de Seguridad Aérea fue inaugurado en la Base Aeronaval de La Paz con la participación de especialistas nacionales e internacionales.
Joaquín Sánchez Castro
29 octubre, 2025
Foto: Joaquín Sánchez Castro

En las instalaciones del Centro de Estudios Aeronavales de la Base Aeronaval de La Paz, se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración del Congreso Internacional de Seguridad Aérea, evento que reúne a especialistas de México y de otros países para analizar los avances tecnológicos y científicos en materia de aviación y seguridad aérea.

Durante el acto inaugural se destacó la relevancia de promover el intercambio de experiencias y fortalecer la cooperación internacional en torno a la seguridad operacional, la innovación tecnológica y la formación de personal aeronáutico.

Entre los asistentes se contó con la presencia de autoridades civiles y militares, así como de representantes académicos y diplomáticos. También estuvieron presentes el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, y la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, quienes acompañaron a los mandos de la Secretaría de Marina Armada de México en esta importante jornada.

El Congreso se desarrollará del 29 al 31 de octubre, con ponencias magistrales, talleres técnicos y exposiciones sobre nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y navegación aérea. La ceremonia de clausura tendrá lugar el viernes 31 de octubre a las 13:45 horas, en el mismo recinto, donde se presentarán las conclusiones y resultados de las mesas de trabajo.

Este encuentro reafirma el papel de Baja California Sur como un referente en la formación y desarrollo de la aviación naval, fortaleciendo la cooperación entre gobiernos, academia y comunidad científica en favor de la seguridad aérea del país.

