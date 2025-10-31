Incautan en frontera de EEUU con México vehículo con más de cien animales exóticos

Agentes federales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron más de 160 ejemplares de diferentes especies que se encontraban ocultos dentro de un vehículo que buscaba ingresar a México desde Texas.

El vehículo, una camioneta Toyota color plateado ubicada en el Puente Internacional Anzalduas llevaba reptiles, arañas y otros animales. Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, explicó que el contrabando de mascotas exóticas ha ido en aumento en esa área, lo que alerta la explotación de animales de vida silvestre.

Entre las especies incautadas se encontró de una docena de pitones y más de 30 serpientes incluyendo una boa fantasma de la selva Azteca. En el interior del camión también se localizó una amplia gama de animales, entre ellos tarántulas, salamandras, ranas y dragones barbudos.

El conductor del vehículo fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y se abrió una carpeta de investigación. Los animales quedaron bajo custodia del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.