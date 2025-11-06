Video: Autoridades controlan incendio en recicladora de La Paz, en la colonia Agua Escondida
Personal de esta dependencia, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz, la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal, y la Subsecretaría de Protección Civil Estatal, se encontraban atendiendo un incendio en la empresa recicladora Eckoconstruye, ubicada en la colonia Agua Escondida, en La Paz, Baja California Sur.
Las autoridades mantienen acciones conjuntas para controlar el siniestro y salvaguardar la integridad de los habitantes y el patrimonio de la zona.
Se exhorta a los automovilistas y peatones a evitar el tránsito por el área afectada mientras continúan las labores de emergencia.
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, y los cuerpos de rescate permanecen en el lugar realizando maniobras para sofocar las llamas y prevenir su propagación.
Las autoridades locales reiteran su compromiso con la protección civil y la seguridad pública de los paceños.
